tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? Reggiana, la meglio seconda: sarà lotta per la B

vedi letture

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Soli sei punti dalla vetta, e lo scontro diretto con la capolista da giocare: la Reggiana aveva il dovere di credere alla Serie B, anche senza passare dai playoff.

L'emergenza Covid-19 ha poi bloccato i campionati, con la formazione emiliana al secondo posto nel Girone B, ma non ha bloccato la voglia di immediata promozione del club; che, con la soluzione del coefficiente di ponderazione - parametro già noto alla Lega Pro, che negli anni scorsi, con numeri dispari di squadre, lo avrebbe utilizzato per sancire l'effettiva classifica dei gironi nel caso in cui gli stessi non avessero disputato lo stesso numero di match - sarebbe stata premiata "a tavolino" dopo lo stop forzato del torneo. Ma la proposta presentata dalla Lega Pro al Consiglio Federale, che deve deliberare in merito, ha optato per il criterio del merito sportivo.

Ecco quindi che il club si è dichiarato pronto "a far valere i proprio diritti in tutte le sedi giudiziarie, federali ed ordinarie, nel caso in cui non sia ritenuto possibile il ritorno in campo".