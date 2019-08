TMW - Sicula Leonzio, è fatta per Bollino: domani la firma

© foto di Giuseppe Scialla

Ve l’abbiamo raccontato nei giorni scorsi, domani arriverà la firma. La Sicula Leonzio si rinforza in attacco con un gradito ritorno. Mauro Bollino, attaccante di proprietà del Bari, torna in Sicilia in prestito. Accordo raggiunto, visite mediche svolte già in giornata e domani sarà il giorno giusto per mettere nero su bianco l’intesa. La Sicula Leonzio si muove sul mercato, Bollino è il nuovo rinforzo della squadra...