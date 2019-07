Fonte: Ivan Cardia

Potrebbe essere lontano dalla Juve Stabia il futuro del centrocampista italo-brasiliano Bruno Vicente. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, sul conto del classe '89 nativo di Cruzeiro do Sul, infatti, si sarebbe mossa la Sicula Leonzio, che vorrebbe aggiungerlo alla propria rosa per il prossimo campionato di Serie C. In tal senso la società siciliana ha già proposto un contratto biennale al calciatore.