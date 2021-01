tmw Tanti occhi puntati su Rossini. Ma il portiere pensa solo ai playoff col Carpi

A 31 anni Andrea Rossini sembra vivere una seconda giovinezza. Il portiere infatti è uno dei protagonisti del campionato del Carpi di Sandro Pochesci con cui ha conquistato la maglia da titolare sfoderando ottime prestazioni. Sono infatti appena 17 i gol subiti nelle quindici partire giocate da Rossini, che ha saputo tenere per ben sei volte la propria porta inviolata. Prestazioni che ripagano la fiducia del tecnico che lo ha voluto mettere subito al centro del suo progetto una volta arrivato alla guida del club emiliano, ma non solo. Rossini, complice un contratto in scadenza a fine stagione, è al centro di numerosi interessi che presto potrebbero trasformarsi in richieste ufficiali in vista della prossima annata. Al momento però Rossini pensa solo al presente con l'obiettivo di conquistare i play off e poi chissà.