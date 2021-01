tmw Teramo, si va verso l'ingresso di nuovi soci: Iachini può cedere l'80% del club

Da tempo auspicati, i nuovi soci per il Teramo potrebbero presto arrivare: come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, patron Franco Iachini sta in questi giorni trattando la cessione di circa l'80% delle quote, a imprenditori che per ora rimangono top secret.

Non dovrebbero però tardare le risposte.