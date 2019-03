© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Boscaglia e la Virtus Entella, avventura destinata a continuare. Proseguono i contatti per il rinnovo. Intesa vicina fino al 30 giugno 2021. L’allenatore siciliano può rinnovare nei prossimi giorni per continuare il progetto in Liguria. Boscaglia e l’Entella vanno avanti insieme...