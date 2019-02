TMW - Virtus Entella, De Luca e il passaggio all'Ascoli: la situazione

© foto di Federico Gaetano

Continua a tenere banco fra Serie B e Serie C il trasferimento di Giuseppe De Luca ad Ascoli. L'attaccante ex Atalanta di proprietà della Virtus Entella nelle ultime ore della finestra di mercato invernale è rientrato dal prestito al Cluj per abbracciare il progetto tecnico del club bianconero. Il trasferimento, però, non è andato a buon fine. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione alla base della fumata nera ci sarebbe un errore della segreteria del club ligure che anziché inviare la documentazione per il trasferimento agli uffici della Lega di Serie B lo ha inviato a quelli della Lega Pro.

L'ultima parola, per, non è ancora detta, perché la Virtus Entella ha presentato ricorso presso la serie cadetta chiedendo l'accoglimento della documentazione per il passaggio del giocatore nelle Marche dove già nella giornata di oggi la dirigenza dell'Ascoli terrà una conferenza stampa per la presentazione di alcuni dei nuovi acquisti durante la quale verrà affrontato anche il tema. Attesa per le prossime ore una risposta da parte della dirigenza della Serie B.