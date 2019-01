Fonte: Ivan Cardia

Emilio Volpicelli è nel mirino del Voluntari. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante classe '92 di proprietà della Salernitana ma in forza al Pro Piacenza in questa prima parte di stagione è stato richiesto dal club della massima divisione rumena. Per lui due gol in Serie C finora, l'anno scorso ha invece segnato 29 reti in Serie D con la maglia del Francavilla. Per liberarsi dal Pro Piacenza serve che il club emiliano sia escluso dal campionato di Serie C, poiché ha giocato anche in Coppa Italia a inizio stagione con la Salernitana e, quindi, non può operare un altro trasferimento.