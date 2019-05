Trapani, Italiano: "Stiamo lavorando bene per farci trovare pronti"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Ancora qualche giorno da spettatore per il Trapani. Mister Vicenzo Italiano, a margine dell'incontro amichevole con la formazione Berretti granata, ha dichiarato: "Stiamo lavorando molto bene, ci stiamo preparando. Oggi abbiamo concluso questa settimana con l’allenamento congiunto con la Berretti dove ci siamo mossi bene e siam contenti perché nessuno si sta facendo male, così da permetterci di lavorare in una certa maniera. Dovremo essere pronti per questo impegno importante”.