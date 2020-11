Triestina, Milanese: "Non commettiamo gli errori del passato. Fermiamo la C per qualche tempo"

L’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese intervistato da Il Piccolo ha parlato della difficile situazione che sta vivendo la Serie C alle prese con il Covid-19 spiegando di ritenere sensato fermare il campionato per qualche settimana: “Io credo che sarebbe sensato fermare tutto per ripartire senza commettere gli errori fatti dopo il primo lockdown. Penso che uno stop and go potrebbe essere utile in generale, perché la salute viene prima di tutto. Nel caso delle società di C una pausa di qualche settimana penso sia una soluzione auspicabile. - continua Milanese - Il buon senso ci dice di fermarci, perché i 60 club da febbraio praticamente non incassano un euro. Sono aziende destinate al fallimento, fatta eccezione per chi ha le spalle larghe come noi grazie a Mario Biasin. Ma non si possono chiedere ancora sacrifici senza prospettive. Fermare la competizione significa frenare i contagi e far guarire chi ha il virus anche se per fortuna finora gli atleti sono quasi tutti asintomatici. Non perdiamo questo tempo come fatto in passato. Sediamoci attorno a un tavolo, fissiamo le regole per ripartire, chiediamo con forza allo Stato i ristori per non far fallire il sistema. Che è un sistema di imprese come le altre: se esiste dà da vivere a migliaia di famiglie e paga le tasse allo Stato