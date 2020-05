Triestina, Milanese: "Partite ogni 3 giorni dal 20 giungo. In C meglio fare solo i playoff"

vedi letture

All'indomani della decisione del Consiglio federale di portare a termine la stagione in tutti e tre i campionati professionistici, quindi sia in Serie A sia in Serie B sia, soprattutto, in Serie C, dalle colonne de Il Piccolo ha espresso la propria opinione in merito Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina: "Dirò ai giocatori di continuare ad allenarsi singolarmente e di stare pronti a partire dal 28 maggio. In parte mi aspettavo che la serie C dovesse seguire il treno di A e B, ma non è che il Consiglio federale abbia dato delle soluzioni o almeno delle proposte per semplificare la programmazione interrotta e danneggiata dal Coronavirus. Se torniamo in campo e in sicurezza vuol dire che l’epidemia sta esaurendo e questo è un bene, però basta fare due conti per capire che a format completo dovremmo cominciare a giocare ogni tre giorni a partire dal 20 giugno. Credo che, come votato dalla Triestina in assemblea, si possano fare solo i playoff. Ma servirà un altro passaggio per determinare le promozioni delle prime classificate. Anche dopo questo passaggio restiamo in stand by".