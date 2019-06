© foto di Valeria Debbia

Il tecnico Massimo Pavanel ai microfoni di Trivenetogoal.it ha rotto il proprio silenzio per annunciare la sua permanenza alla guida della Triestina: “Con Milanese c’è intesa su tutto, ci siamo incontrati diverse volte e abbiamo concordato la strategia per la prossima stagione. Dopo aver perso la finale col Pisa mi sono chiesto se sarei riuscito a ripartire dopo una delusione così forte e alla fine ho preso la mia decisione. Sopratutto volevo essere certo che le mie idee combaciassero con quelle di Mauro ed è stato così. - conclude Pavanel – Padova? So che c’è stima da parte di Sogliano, ma si è comportato con estrema correttezza e non mi ha mai telefonato perché ero un allenatore sotto contratto. Gli auguro tutto il meglio perché se lo merita”