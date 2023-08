ufficiale Altro rinnovo in casa Carrarese: Schiavi firma fino al 2025

vedi letture

Serie C

Oggi alle 17:10 Serie C

Dopo Imperiale arriva un altro rinnovo in casa Carrarese. Questa volta a prolungare il rapporto con i marmiferi è il fantasista argentino Nicolas Schiavi. Il classe ‘95 arrivato lo scorso anno dalla Juve Stabia si è messo in luce nell’ultimo campionato con quattro gol e otto assist in 33 presenze. Numeri che gli sono valsi il prolungamento di un anno del rapporto.