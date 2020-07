ufficiale Avellino, Piero Braglia è il nuovo tecnico. Confermato Di Somma come ds

L'Us Avellino comunica di aver confermato Salvatore Di Somma come responsabile dell'area tecnica per la stagione 2020/2021. Di concerto con la società, è stato individuato in Piero Braglia il nuovo tecnico dell'Us Avellino.

"Sono molto felice di inaugurare il nuovo corso dell'Us Avellino con Salvatore Di Somma, punto di riferimento dell'area tecnica, e mister Piero Braglia, un professionista con cui c'è stato enorme feeling sin dai primissimi momenti. Oltre ad avere grande esperienza, ha le idee molto chiare e non vede l'ora di mettersi al lavoro - ha dichiarato il presidente Angelo Antonio D'Agostino -. Noi faremo di tutto per assicurargli tutte le condizioni per operare nella massima professionalità possibile".

Queste le parole del Direttore Sportivo, Salvatore Di Somma: "Sono felicissimo ed onorato di continuare quest'avventura con la famiglia D'Agostino. Insieme abbiamo valutato diversi profili ed abbiamo convenuto nell'individuare in Piero Braglia la figura che meglio si sposa con quelle che sono le richieste tecniche, professionali e soprattutto umane che sono giunte dalla proprietà".