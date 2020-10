ufficiale Bisceglie, confermato Ferrante. E dalla Salernitana arrivano Russo e Musso

Tris di arrivi in casa Bisceglie.

Un doppio innesto arriva dalla Salernitana, che in prestito in Puglia manda il portiere Antonio Russo, classe 2000, e l'attaccante Antonino Musso, classe '99 lo scorso anno alla Paganese. Il terzo nome, è una riconferma per gli azzurrostellati: il club potrà infatti contare sull’apporto del centrocampista classe 2002 Claudio Ferrante.