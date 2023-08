ufficiale Brindisi, dall'Ancona arriva l'attaccante Moretti: accordo biennale

Serie C

Oggi alle 18:34

SS Brindisi FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'US Ancona Federico Moretti, attaccante classe 1994 che in carriera ha sin qui collezionato sessanta gol nei professionisti e che ha vestito le maglie di Milazzo, Riccione, San Nicolò Calcio, Notaresco, Matelica e US Ancona, ricoprendo per cinque anni il ruolo di capitano.

Moretti si legherà al club biancazzurro sino al 30 Giugno 2025.