Carrarese Calcio 1908 srl informa di aver definito la cessione, a titolo definitivo, all' A. C. Gozzano del centrocampista esterno Addiego Andrea Mobilio.

All'atleta, autore anche di una rete con la casacca azzurra, i ringraziamenti per la professionalità mostrata e migliori auguri per il proseguimento della carriera.