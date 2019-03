Fonte: www.casertanafc.it

© foto di Federico Gaetano

La Casertana FC comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi i tecnici Nello Di Costanzo e Raffaele Esposito. A loro va il ringraziamento per il contributo dato in questi mesi alla causa rossoblu e l’augurio di un prosieguo di carriera florido.

Contestualmente la Casertana FC comunica di aver affidato la guida della prima squadra all’allenatore Sandro Pochesci. Lo scorso anno sulla panchina della Ternana nel campionato cadetto, ora il tecnico romano è pronto per la nuova avventura con i falchetti. L’allenatore dirigerà la prima seduta alla ripresa degli allenamenti fissata per domani e sarà presentato agli organi di informazione mercoledì 27 marzo alle ore 18 presso la sala stampa ‘Mario Iannotta’ dello stadio ‘Pinto’. In tale occasione verranno illustrati i dettagli del cambio di guida tecnica.