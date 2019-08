UFFICIALE: Catania, preso il difensore Mbendé

© foto di Federico Gaetano

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Moïse Emmanuel Mbendé, nato a Douala (Camerun), il 3 marzo 1996. Il difensore centrale, cittadino tedesco, ha sottoscritto un contratto biennale. Cresciuto nel settore giovanile del Borussia Dortmund e vissute in giallonero preziose esperienze nella prestigiosa UEFA Youth League, principale competizione giovanile europea per le formazioni under 19, Mbendé ha indossato successivamente la maglia del Birmingham Under 23. Rientrato in Germania, ha esordito in ambito professionistico nel 2016 con il Chemnitzer. Nel 2018/19, l’atleta camerunense ha collezionato 29 presenze e realizzato due reti con il Cambuur, in Olanda, giungendo alle semifinali dei playoff per l’accesso alla Eredivisie. Il neo-rossazzurro, che in avvio di carriera ha disputato con il Camerun Under 20 due gare valevoli per le qualificazioni ai Mondiali di categoria, ha già sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni.