Fonte: www.uscatanzaro1929.com

© foto di Giuseppe Scialla

L’US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Massimiliano Carlini, proveniente dalla Juve Stabia. Classe 1986, Carlini vanta un ricco curriculum. Con i campani, nella scorsa stagione, è stato tra i protagonisti della promozione avendo collezionato 33 presenze e 10 reti. Ha vestito la maglia del Frosinone per diverse annate vincendo il campionato di serie B 2014/2015 e con i ciociari, l’anno successivo, ha anche esordito in serie A (14 presenze). Tra le altre squadre in cui ha militato Sambenedettese, Lecco, Sorrento, Cremonese, Reggiana e Casertana. Il giocatore, che si lega al Catanzaro fino a giugno 2021, è già a disposizione di mister Auteri.