ufficiale Cavese, Modica torna in panchina. Contratto biennale per il tecnico

vedi letture

La Cavese 1919 comunica di aver affidato a Giacomo Modica la guida tecnica della Prima Squadra. L’accordo, su base biennale, scadrà il prossimo 30 giugno 2022.

Cinquantasei anni nato a Mazara del Vallo (TP), Giacomo Modica nel torneo 2018/19 ha già allenato gli Aquilotti, freschi di ripescaggio in Serie C, conseguendo con largo anticipo la salvezza e sfiorando i playoff.

In carriera ha allenato Celano, L’Aquila, Melfi, Cosenza, Lecco e Messina, oltre ad essere stato secondo di Zdenek Zeman, con il quale ha condiviso esperienze italiane e internazionali, tra cui quelle con i turchi del Fenerbahçe, Roma, Napoli e Cagliari.

Modica ha appena concluso un'eccellente stagione sulla panchina della Vibonese, finita ad un passo dai play-off, e nel corso della quale i calabresi sono stati il terzo miglior attacco del Girone C (48 reti), alle spalle delle corazzate Reggina e Bari. E adesso inizia per lui una nuova avventura in biancoblù.