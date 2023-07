ufficiale Cesena, ecco E. Pierozzi dalla Fiorentina: arriva in prestito

vedi letture

"Il Cesena FC comunica di aver definito l’acquisizione dalla ACF Fiorentina dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Pierozzi. L’esterno destro arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del club bianconero. Nato a Firenze il 12 settembre 2001, Pierozzi cresce nel settore giovanile viola fino a raggiungere la Primavera con cui conquista due Coppe Italia.

Vanta già tre stagioni tra i professionisti: debutta infatti in prima squadra con la Pistoiese, dove nella stagione 2020/21 colleziona trentatré presenze (con due gol) in Lega Pro, mentre in quella successiva gioca ventuno gare con l’Alessandria (una rete) in Serie B. Sempre tra i cadetti ha diviso lo scorso campionato, iniziato con la maglia del Como e terminato con quella del Palermo per un totale di cinque partite".

Con questa nota il club romagnolo ha annunciato l'arrivo dell'esterno difensivo, che può giocare anche come quinto di centrocampo, che vanta esperienze anche in cadetteria oltre che in Serie C.