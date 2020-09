ufficiale Cesena, rinnovo fino al 2022 per il difensore Luca Ricci

È destinata ad allungarsi l’avventura in bianconero di Luca Ricci. Il Cesena FC e il difensore hanno infatti raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto (in scadenza nel 2021) fino al 30 giugno 2022. Prima delle quindici presenze collezionate nella scorsa stagione, con la maglia bianconera Ricci aveva esordito tra i professionisti nel campionato di serie B 2007/08 e disputato altre otto gare in quello successivo di C1, terminato con l’immediato ritorno tra i cadetti. Di nuovo in riva al Savio nel 2001, aveva fatto in tempo ad esordire in serie A per poi trasferirsi allo Spezia in C1. L’ultima presenza col Cavalluccio, prima dello scorso campionato, risaliva al torneo di serie B 2013/14.

“Sono orgoglioso di proseguire la mia storia in bianconero - ha dichiarato il difensore di Forlimpopoli -. Questa è la maglia con cui sono cresciuto, la prima che ho indossato e spero sia l‘ultima in carriera perché la mia è anche una scelta di vita. Voglio ringraziare la società per la fiducia che ripone in me e per la voglia condivisa di proseguire questo rapporto”.