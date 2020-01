© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cesena FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a William Viali. Questa mattina l’allenatore ha firmato il contratto che lo lega al club bianconero fino al termine di questa stagione.

Nato a il 14 novembre 1974 a Vaprio D’Adda (Milano), dopo una carriera da calciatore che in serie A lo ha visto indossare le maglie di Treviso, Lecce, Fiorentina, Ancona, Perugia, Venezia e Lecce, Viali inizia quella da tecnico nella stagione 2012/13 con la Lupa Piacenza che conduce alla vittoria del campionato di Eccellenza e a disputare i play off in quella successiva. Dopo un anno di pausa, all’inizio del campionato di Lega Pro 15/16 viene chiamato alla guida della Pro Piacenza e conquista la salvezza. In terza serie seguono le esperienze con Sud Tirol (16/17), Cuneo (17/18), in cui subentra a stagione in corso centrando la permanenza, e Novara (18/19) condotto ai play off dove viene eliminato al secondo turno dall’Arezzo.