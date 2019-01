UFFICIALE: Feralpisalò, arriva Guidetti dal Monza

Fonte: www.feralpisalo.it

La Feralpisalò S.r.l. comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo definitivo dalla SS Monza 1912, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Guidetti. Il centrocampista, che si metterà a disposizione dello staff tecnico nella giornata di oggi, ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2020. La Società augura al calciatore il più sincero benvenuto nel Club.

«Sono felicissimo per questa possibilità che mi si è presentata e che non ho esitato a cogliere – afferma Luca Guidetti – e in questo senso ci tengo a ringraziare il Presidente Pasini, il Direttore Andrissi, lo staff tecnico e tutta la Società. Purtroppo non ho potuto essere presente nell’ultima partita del 2018 al Turina a causa di un’influenza. Ora però sto bene e cercherò di dare il mio contributo fin da subito, anche perché questo campionato non aspetta nessuno e dobbiamo essere pronti già dai primi appuntamenti».