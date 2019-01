La Giana Erminio è pronta a far spesa in casa Monza dove diversi giocatori saluteranno non rientrando nei piani societari del nuovo corso firmato Berlusconi e Galliani. I tre obiettivi principali della società di Gorgonzola sono i difensori centrali Denis Caversasi, classe ‘94, e Ruggero Riva, classe ‘90, e il centrocampista Luca Guidetti, classe ‘86. Su quest’ultimo però, come riferisce Monza-news.it, si profila un derby lombardo con il Renate.