ufficiale Fermana, si riparte da Cognigni. L'attaccante rinnova fino al 2022

Ancora due anni insieme. La Fermana ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Luca Cognigni. Come si legge sul sito della società, l'attaccante ha firmato il prolungamento fino a giugno 2022. Buono spezzone di campionato per la punta gialloblu che quest'anno ha realizzato quattro reti in campionato e due in Coppa Italia di Serie C.