ufficiale Fiorenzuola, arriva un innesto in difesa. Cremonesi firma fino a giugno

È attraverso una nota ufficiale che il Fiorenzuola comunica "di aver siglato l’accordo che la legherà alle prestazioni sportive di Michele Cremonesi fino al 30/06/2024. Si tratta di un innesto importante in casa rossonera; difensore centrale di 185 cm, classe 1988, Cremonesi è cresciuto nel settore giovanile della sua città, Cremona. Da lì una carriera di alto profilo, con il nuovo difensore rossonero che ha vestito le maglie di Cremonese, Spal, Crotone, Virtus Entella, Crotone, Perugia, Venezia e Reggiana, totalizzando 5 presenze in Serie A, 146 presenze in Serie B e 140 presenze complessive in Serie C.

Nella sua carriera, Cremonesi è riuscito a vincere 2 campionati, uno di Serie B con la Spal nella stagione 2016/2017 e uno di Serie C con la Reggiana nella scorsa stagione, oltre ad altre due promozioni dalla Serie B alla Serie A con le maglie di Venezia e Crotone.

Per Cremonesi, l’ambiente di Fiorenzuola non sarà nuovo: nella stagione 2021/2022, la prima in Serie C dei rossoneri dopo la promozione della stagione precedente, Michele si era allenato per diverse settimane in Val d’Arda prima della chiamata della Reggiana dove ha vissuto le ultime 2 stagioni culminate con la promozione della scorsa stagione.

A Michele il benvenuto in rossonero da parte di tutta la società U.S. Fiorenzuola 1922!"