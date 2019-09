UFFICIALE: Gozzano, preso l'attaccante Francesco Fedato

Fonte: acgozzano.it/

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A.C.Gozzano comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Francesco Fedato.

L'attaccante classe 1992 la scorsa stagione ha vestito la maglia del Piacenza, nel girone di andata, e quella del Trapani, nel girone di ritorno.

Ha esordito in serie A, con il Catania e la Sampdoria, e in Serie B, con Modena, Livorno, Bari, Carpi, Foggia.

In bocca al lupo per questa tua nuova avventura in rossoblù!