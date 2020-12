ufficiale Grosseto, risoluzione consensuale con il ds Vincenzo Minguzzi

vedi letture

L’Us Grosseto comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con il direttore sportivo Vincenzo Minguzzi. La società ringrazia il direttore per l’impegno e la professionalità sempre dimostrati in questi mesi e gli augura ogni successo per il futuro. Il ruolo di direttore sportivo sarà ricoperto, no al termine della stagione, dal direttore generale Filippo Marra Cutrupi.