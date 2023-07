ufficiale Il Pisa e Masucci ancora insieme: arriva il prolungamento per un anno

Pisa Sporting Club comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Gaetano Masucci per il prolungamento del rapporto professionale in essere fino al 30 giugno 2024.

Gaetano Masucci, che ha vestito la maglia del Pisa Sporting Club per la prima volta nel gennaio 2017 e che in questi 6 anni ha collezionato 175 presenze con 29 reti segnate, proseguirà dunque la sua avventura in Nerazzurro!