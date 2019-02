UFFICIALE: L.R. Vicenza, la panchina è affidata di nuovo a Colella

© foto di Stefano Sartore

Giovanni Colella torna ad essere l'allenatore del Vicenza. Già sulla panchina dei veneti dallo scorso giugno fino a poco dopo Natale, il tecnico di Salerno torna alla guida dei bianco-rossi dopo le dimissioni rassegnate dal suo successore, ma anche predecessore, Michele Serena. Ecco il comunicato diramato sul sito ufficiale:

"La società LR Vicenza ha deciso di affidare nuovamente la guida tecnica della Prima Squadra al Sig. Giovanni Colella. Il tecnico tornerà dunque a dirigere i biancorossi già dall’allenamento di questo pomeriggio, previsto alle ore 14.30, presso il centro sportivo di Capovilla di Caldogno.

Si comunica inoltre che le sedute di allenamento previste in preparazione della gara di Coppa Italia contro il Gozzano, verranno svolte a porte chiuse, per permettere al gruppo biancorosso di trovare la giusta concentrazione, in questo particolare momento, in vista della sfida".