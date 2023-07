ufficiale Latina-Cardinali, avanti insieme. Per il portiere rinnovo su base biennale

Prosegue a ritmi spediti la preparazione di una delle formazioni laziali che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie C. Ed ecco una giornata di rinnovo in casa Latina, con il club pontino "che è lieto di annunciare di aver trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale del portiere classe 2001 Matteo Cardinali fino al 30 Giugno 2025. Matteo ha difeso la porta dei nerazzurri nelle ultime due stagioni totalizzando 17 clean sheets in 49 presenze".

Il portiere si appresta quindi a vivere la sua quarta annata nel professionismo, che lo ha visto esordire, dopo gli anni nelle giovanili della Roma, con la maglia dell'allora Matelica (ora Ancona) prima di passare al Latina.