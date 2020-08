ufficiale Matelica, il portiere arriva dalla Roma: ecco Cardinali

Dopo la convocazione per la sfida di Europa League contro il Siviglia, per Matteo Cardinali si aprono le porte della Serie C: il portiere della Roma, classe 2001, è infatti un nuovo giocatore del Matelica.

A comunicarlo il club marchigiano, che attraverso i propri canali riporta anche le parole del giocatore: "Sinceramente non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza. Per me si tratta della prima fuori casa, e sono entusiasta. Sarà un processo sicuramente stimolante. Alla Roma ho appreso tanto, sempre a contatto con portieri di grande esperienza e professionalità. Da ognuno di loro ho cercato di rubare qualcosa. La chiamata del Direttore Micciola mi ha convinto. Mi sono sentito fortemente voluto, mi è stato illustrato un progetto serio, con un bel mix di giovani e giocatori più esperti, in una cornice tranquilla, ma con una Società ambiziosa e determinata a far bene. Non potevo chiedere di meglio per mettermi alla prova e provare a dimostrare le mie qualità”.