ufficiale Legnago, che colpo in attacco! Contratto annuale per Mbakogu

Sembrava destinato al Foggia, ma è stato il Legnago a battere la concorrenza e assicurarsi un prezioso innesto per il reparto offensivo: con la formazione veneta, fresca di ritorno in Serie C dopo un anno di purgatorio tra i dilettanti, ha infatti firmato l'esperto Jerry Mbakogu. Contratto annuale con il giocatore nigeriano, che ha quindi salutato la Triestina per sposare questo nuovo progetto per la stagione ventura.

Ecco il comunicato:

"Una firma importante, quella che questa mattina è stata effettuata nella sede societaria di via Matteotti.

Ad autografare un contratto annuale, infatti, è arrivato Jeremy “Jerry” Mbakogu, che quindi è ora ufficialmente un calciatore del Legnago Salus.

Nato a Lagos, in Nigeria, nel 1992, Jerry è un attaccante arrivato giovanissimo in Italia e cresciuto nel Settore Giovanile del Padova, che lo ha “scovato” nel Scorzè Peseggia.

Nel 2010, dopo una breve esperienza al Palermo, torna a vestire la maglia biancoscudata, debuttando in Serie B, per poi trasferirsi subito alla Juve Stabia, nell’allora Prima Divisione, conquistando subito la promozione e la Coppa Italia di categoria.

Seguono altre due stagioni con le “Vespe” tra i cadetti, trasferendosi poi al Carpi, sempre in B.

Nel suo secondo anno in Emilia-Romagna, le sue 15 reti sono fondamentali per la storica promozione in Serie A, dove debutta la stagione seguente, prima di tentare un’esperienza all’estero, accasandosi al Kryl’ja Sovetov Samara, in Russia.

Torna poi al Carpi, dove rimane fino al 2018 in B, eccolo poi tornare a indossare la divisa del Padova per sei mesi, nella medesima categoria.

Dopo una nuova esperienza fuori dai confini italici, con i croati dell’Osijek, veste poi le maglie di Cosenza, Apollōn Smyrnīs (in Grecia), Gubbio e Triestina, con cui ha disputato l’ultima annata in Serie C, conquistando la salvezza.

Insomma, un giocatore con grande esperienza nel professionismo (quasi 300 partite) e di caratura internazionale, che arriva a impreziosire la rosa a disposizione di mister Massimo Donati, a partire dal fronte offensivo.

A Jerry, il più caloroso benvenuto da parte di tutta la galassia biancazzurra!".