ufficiale Mantova, arriva Trimboli dalla Sampdoria: contratto triennale

"Il centrocampista Simone Trimboli è un nuovo calciatore del Mantova 1911. Genovese di Lavagna classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria arrivando prima a vestire la fascia di capitano della formazione Primavera e poi ad esordire in prima squadra in serie A (saranno 5 le presenze collezionate nella stagione 2021/2022). Centrocampista duttile, in grado di interpretare più ruoli, Simone Trimboli è reduce da una fortificante esperienza all’estero tra le fila della compagine ungherese del Ferencvaros. Tornato a Genova, ha iniziato la stagione agli ordini di Andrea Pirlo.

Simone Trimboli è stato prelevato dalla Sampdoria a titolo definitivo ed ha firmato un contratto triennale con scadenza fissata al 30/06/2026".

Con questa nota il club virigliano, in vista della riammissione in Serie C, ha annunciato un altro innesto importante in mezzo al campo. Il giocatore vanta cinque presenze con la maglia dei blucerchiati, mentre nella sua esperienza in Ungheria con Soroksár, seconda divisione, e Ferencvaros, prima divisione, non ha raccolto presenze in prima squadra.