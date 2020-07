ufficiale Minguzzi torna a Grosseto. Sarà lui il Ds dei toscani

Attraverso una nota ufficiale, il Grosseto comunica di aver affidato a Vincenzo Minguzzi il ruolo di direttore sportivo.

“Torno a Grosseto con grande entusiasmo, in un posto dove sono stato bene e dove abbiamo fatto la storia di questo club con Camilli e la sua famiglia. Dovrò confrontarmi adesso con una realtà diversa ma con il solito grande entusiasmo e passione che contraddistingue questi colori. Ringrazio la famiglia Ceri, con la quale ho condiviso il programma, e sono consapevole che sarà un campionato molto difficile e anomalo, per la situazione che ci troviamo ad affrontare, ma anche molto affascinante. Ci tengo a fare i miei complimenti alla società, al mister e a tutto lo staff per questi due anni di successi, e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura”, le sue parole dopo la firma.