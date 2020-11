ufficiale Novara, esonerato mister Banchieri. Fatale la sconfitta con la Pro Sesto

Come anticipato, Simone Banchieri non è più l'allenatore del Novara.

A comunicare la decisione, attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo, è stato il club piemontese: "La Società Novara Calcio comunica che Simone Banchieri non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme, augurandogli il meglio per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni".