ufficiale Olbia, accordo biennale per il brasiliano Emerson

La Società rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Emerson Ramos Borges. Il difensore ha firmato con il club un accordo valido sino al 30 giugno 2022. "Per me è un motivo di grande orgoglio poter tornare a giocare in Sardegna. Giocare per l'Olbia - spiega il giocatore - sarà per me una grande responsabilità perché si tratta di una sfida che voglio vincere. La proposta ricevuta dal club mi ha fatto sentire importante e centrale per il progetto e adesso sta a me ripagare la fiducia, dimostrando in campo ogni domenica di averla meritata e aiutando la squadra a creare la giusta atmosfera per dare e toglierci tante soddisfazioni".