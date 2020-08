ufficiale Pergolettese, ecco il primo colpo della stagione. Arriva l'attaccante Varas

Primo colpo della Pergolettese per la prossima stagione sportiva. Attraverso una nota ufficiale, il club comunica di essersi assicurato la prestazioni dell'attaccante classe '93 Kevin Varas, reduce dall'esperienza con la Pro Vercelli.

"Questo è il terzo anno che parlo con la società gialloblù e stavolta si è arrivati alla conclusione: sono felicissimo di approdare qui alla Pergolettese e di sposare in pieno il progetto di questa società. La Pergolettese è sempre stata una squadra e una società che mi ha sempre colpito e ammirato. Ho apprezzato le conquiste sportive ottenute, soprattutto in queste ultime stagioni sportive; ho sempre avuto la voglia di vestire questi colori, per la sua storia, per la tifoseria, che so’ essere molto calda. Il mio obiettivo personale sara’ quello di riuscire a dare il mio contributo per ottenere il mantenimento della categoria e magari riuscire a ottenere qualcosa il più”, le sue prime parole.