ufficiale Potenza, rinforzo in attacco: dal Padova arriva il centravanti Gagliano in prestito

Innesto in attacco per il Potenza, che accoglie in prestito Luca Gagliano dal Padova. Il centravanti classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Cagliari, vivrà un altro anno in Serie C, come lo scorso in cui ha accumulato 14 presenze tra campionato, chiaramente con i veneti. Di seguito la nota ufficiale del Potenza:

"Il Potenza Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive per il trasferimento temporaneo dal Calcio Padova di Luca Gagliano. Nato ad Alghero (Sassari) il 14 Luglio 2000, il calciatore riveste il ruolo di attaccante. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, dove ha debuttato anche in Serie A, ha maturato 49 presenze, tra campionato e Coppa Italia, in Serie C".