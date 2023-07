ufficiale Potenza, rinforzo in difesa. Annuale per l'ex Imolese Maddaloni

Va a rinforzarsi il pacchetto arretrato del Potenza, che poco fa - a mezzo stampa tramite i propri canali ufficiali - ha comunicato l'arrivo in rossoblù del difensore Rosario Maddaloni, lo scorso anno in forza all'Imolese e ritrovatosi svincolato al 30 giugno scorso dopo la retrocessione del club emiliano in Serie D. Come si legge proprio nella nota diffusa dalla società potentina, "nato a Palermo il 2 luglio 1998, il calciatore riveste il ruolo di difensore. In carriera maturate 71 presenze tra campionato, playoff e Coppa Italia di Serie C", ha sottoscritto per il momento un contratto annuale, valido quindi fino al 30 giugno 2024.

Il calciatore è già aggregato al gruppo, e inizia quindi il ritiro con la truppa lucana.