UFFICIALE: Rieti presi Svidercoschi e Carpani

Il Rieti con una doppia nota sul proprio sito ufficiale ha annunciato l’arrivo dell’attaccante Sebastiano Svidercoschi e del centrocampista Giancluca Carpani:

“Il Football Club Rieti 1936 comunica di essersi aggiudicato le prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Svidercoschi.

Nato ad Roma, il 28 aprile 1999, Svidercoschi è il giovane attaccante che va a completare il parco attaccanti amarantoceleste. Lo scorso anno con la Lupa Roma, in Serie D, ha realizzato 11 gol in 31 apparizioni, quest’anno solamente 45 minuti disputati con la maglia della Viterbese. Indosserà la maglia numero 34”.

“Il Football Club Rieti 1936 comunica di essersi aggiudicato le prestazioni sportive del calciatore Gianluca Carpani.

Nato ad Ascoli Piceno, il 29 agosto 1993, Carpani è un centrocampista centrale che vanta nel suo curriculum: 71 presenze e 4 reti in Serie B, 44 presenze e 7 reti in Lega Pro e 4 presenze in Coppa Italia con 1 assist messo a referto. Un colpo di mercato prestigioso messo a segno dalla società per aumentare la qualità sulla mediana di mister Capuano. Indosserà la maglia numero 23”.