ufficiale Recanatese, Carpani resta in giallorosso: ha rinnovato per una stagione

vedi letture

La Recanatese ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con Gianluca Carpani fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista era rimasto svincolato al termine della stagione nella quale aveva vestito la maglia dei leopardiani, collezionando 39 presenze e realizzando 10 gol.

In passato il centrocampista ha giocato a lungo nell’Ascoli fra Serie C e Serie B, collezionando 123 presenze in bianconero con 12 reti. Poi tanta terza serie con le maglie di Rieti, Fano e Montevarchi prima dell’approdo in giallorosso.