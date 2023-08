ufficiale Rimini, arriva Luca Stanga in prestito annuale dal Lecco

vedi letture

Il Rimini FC annuncia che Luca Stanga è un nuovo giocatore biancorosso. Nato a Brescia il 23 gennaio 2002, è un difensore versatile di 185 centimetri che si disimpegna in diverse posizioni della retroguardia. Sia in posizione che centrale che sull’esterno destro. Proviene dal Lecco, con cui ha conquistato la storica promozione in Serie B da protagonista nei playoff. Stanga arriva in prestito temporaneo dal Lecco con scadenza 30 giugno 2024.