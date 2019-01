UFFICIALE: Rimini, Serafino e Buscè rescindono il contratto

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Francesco Serafino e Luigi Buscè hanno risolto consensualmente il proprio contratto con il Rimini. Ecco la nota ufficiale da parte della società:

"Il Rimini F.C. rende nota la risoluzione consensuale, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, del rapporto con l'attaccante Francesco Serafino e il difensore Luigi Buscè. Ad entrambi il ringraziamento della società per la serietà dimostrata in questi mesi e l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni".