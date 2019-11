UFFICIALE: Rimini, via D'Agnelli e Cioffi. Arrivano Colella e Pastore

Fonte: https://news.riminifc.it/

© foto di Federico Gaetano

Il Rimini F. C. rende noto di aver sollevato dai rispettivi incarichi il direttore sportivo Rino D’Agnelli e l’allenatore Renato Cioffi. A entrambi va il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità e dedizione e l’augurio per un futuro personale e professionale ricco di soddisfazioni.

Constestualmente la società annuncia che Ivano Pastore è il nuovo direttore sportivo del club e che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a Giovanni Colella che già questo pomeriggio, alla ripresa in programma a Misano, dirigerà il suo primo allenamento. Al diesse Pastore e a mister Colella un caloroso benvenuto e l’augurio di un proficuo lavoro.