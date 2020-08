ufficiale Sambenedettese, arriva il rinnovo di Biondi. Prolungamento biennale

La notizia era nell'aria , adesso arriva l'ufficialità: la Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive, su base biennale, del calciatore Giacomo Biondi.

“Sono molto contento di essere ancora alla Samb: è stata la mia prima scelta e sono davvero entusiasta di vestire ancora questa maglia. Mi sono trovato molto bene con il gruppo dello scorso anno, con mister Montero e con il direttore sportivo Pietro Fusco con i quali avrò la fortuna di lavorare anche quest’anno. Il presidente ci ha sostenuto sin da subito e sapere che anche lui ha voluto la mia riconferma è per me una grande soddisfazione. Gli obiettivi sono certamente quelli di fare meglio dell’anno scorso. Poi un sogno ce l’avrei, ma lo tengo per me: dico solo che per realizzare questo sogno bisogna lavorare e impegnarsi dando tutto”: queste le prime parole del giocatore al momento del rinnovo.