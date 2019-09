© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il Cesena FC comunica di aver definito oggi l’acquisizione a titolo definitivo dall’Us Sassuolo Calcio del calciatore Giacomo Zecca. Nato il 6 luglio 1997, l’esterno d’attacco è reduce da due campionati di serie C giocati in prestito nel Piacenza (squadra della città che gli ha dato i natali) nella 2017/18 e nel Teramo in quella 2018/19, totalizzando 46 presenze e due reti. In precedenza aveva disputato tre tornei Primavera, di cui due nel Sassuolo (16 gol) e uno nel Pama (4). Zecca ha firmato un contratto triennale.