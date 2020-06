ufficiale Serie C, promosse Monza, Vicenza e Reggina. In D Gozzano, Rimini e Rieti

vedi letture

Arriva il comunicato ufficiale della FIGC a seguito del Consiglio Federale svoltosi a Roma. Per quanto riguarda la Serie C sono state promosse in Serie B Monza, Vicenza e Reggina, ovvero le tre società al primo posto dei rispettivi gironi al momento della sospensione del campionato.

Al tempo stesso sono state retrocesse in Serie D le ultime dei tre gironi di Serie C ovvero Gozzano, Rimini e Rieti.

Playoff & Playout

La quarta società promossa in Serie B verrà, invece determinata, dalla disputa dei playoff fra le società classificate dal secondo al decimo posto di ogni girone più la vincente della Coppa Italia di Serie C. Se la vincente di quest’ultimo trofeo fosse già qualificata ai playoff tramite il campionato il suo posto verrebbe preso dalla formazione all’undicesimo posto in classifica del rispettivo girone.

Per quanto riguarda i playout, vi prenderanno parte le società al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto dei tre gironi.